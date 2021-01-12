Kamuda 1 milyon 208 bin çalışan için sözleşme yılı

Son dönemde kamu istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar, taşeron işçilerin kadroya alınması sonrası hem memurda, hem de işçi statüsünde çalışanlarda büyük artışlar oldu.

90’lı yıllarda, KİT’ler dahil 1 milyonu aşan çalışan için pazarlık masasına oturan TÜRK-İŞ, her dönem zorlu geçen kamu-işçi toplu sözleşmelerinde işçi kesimini temsil etmişti. TÜRK-İŞ çok uzun yıllar sonrası ilk kez bu yıl 1 milyon 208 bin çalışan için masaya oturmuş olacak.

Geleneksel olarak kamu toplu sözleşmeleri en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu ile yürütülüyor ve diğer konfederasyonlar burada varılan kararlara uyuyor.

Taşeronların etkisi

Kamudaki işçilere yönelik son toplu sözleşme Ağustos 2019’da imzalanmıştı. Bu toplu sözleşmede de kamuda 1,2 milyon işçi çalışıyordu ancak kadroya alınan taşeron işçilerin geçiş dönemi özel mevzuatı nedeniyle toplu sözleşme dışında bulunuyorlardı. Bu nedenle toplu sözleşmeye konu işçi sayısı yaklaşık 400 bin kişiydi. İşçilerin açtıkları davaları kazanmaları ve kadroya geçmeye başlaması üzerine 2019’da özel bir yasayla bu statüdeki işçiler kadrolara alındı. Böylece 1 milyon 150 bin 347’si sürekli, 57 bin 910’u geçici olmak üzere 1 milyon 208 bin 257 kişiyi kapsayacak toplu sözleşme dönemine girildi.

Her bir işyerinde görüşmeler yapılıyor ve genellikle uyuşmazlık tutanakları tutuluyor. Bu aşamadan sonra TÜRK-İŞ ile Çalışma Bakanı arasında pazarlık yapılıyor. Bu ana görüşmelerin Haziran sonu Temmuz ayı başında başlaması bekleniyor.