Kamuda çalışan sayısı 4 milyon 698 bine çıktı

13 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Kamuda çalışan kişi sayısı, 2020 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 artarak 4 milyon 698 bin 941 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2 arttı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından derlenen kamu istihdam durumu, fiili dolu kadroları gösteriyor. Toplam istihdam içinde kamunun payı son 3 yıldır artışını sürdürüyor. 2017’de yüzde 12.8 olan kamu payı, 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 17.6’ya yükseldi.

Buna göre, 2020 ilk çeyreğinde, kadrolu ve sözleşmelilerden oluşan memur statüsünde çalışan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 136 bin 601 kişi arttı. Sürekli işçi statüsünde çalışan kişi sayısı da aynı dönemde 49 bin 634 kişi arttı. Geçici işçi sayısı ise 5 bin 964 kişi azaldı.

Kamu çalışan sayısındaki artışın büyük kısmı merkezi hükümet ve özel bütçeli kuruluşlar- düzenleyici kuruluşlardan geldi. Yerel yönetimlerde çalışan sayısı artışı sınırlı oldu. İl özel idareleri, birlikleri ve belediyelerden oluşan yerel yönetimlerde toplam çalışan sayısı 22 bin 727 kişi artarak 707 bin 897 kişi oldu. Yerel yönetimlerin sürekli işçi sayısı 32 bin 215 kişi arttı. Geçici işçi sayısı ise 6 bin 404 kişi azaldı.

Yerel yönetimler içinde belediyeler ve belediye iktisadi teşekküllerinden oluşan belediye kısmında, kadrolu memur kadrosunda çalışan kişi sayısı 4 bin 635 kişi azaldı. Kadrolu işçi sayısı 33 bin 631 kişi artarken, geçici işçi sayısı 6 bin 563 kişi azaldı. Belediyelerde işçi ve memurdan oluşan toplam personel sayısı 23 bin 735 kişi arttı.

Toplam istihdam içinde kamunun payı artıyor

Bu arada, 2020 ilk döneminde toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 17,6 oldu. 2007’de yüzde 14 dolayında olan kamu istihdamı payı yüzde 12.8’li seviyelere kadar gerilemişti. Ancak özellikle 2018 ve 2019’du yüksek sayılarda yapılan kamu işe almalarıyla oran yüzde 17,6’nın üzerine çıktı. Bu 2007’den bu yana en yüksek oran olarak gerçekleşti.