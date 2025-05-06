Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilir
Kamuda geçici işi alımında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda geçici işçi alımlarında, işe başlayacakların en az 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı aranabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.
Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.