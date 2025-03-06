Kamuda harcama süreci ‘onaysız' başlamayacak
Kamu harcamalarında verimlilik için ‘iç kontrol’ artırılacak. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında bakan, üst yönetici, yetkili kurul, komisyon ve benzeri yetkili kişi veya kurulların önceden izin veya onayına tabi tutulmuş olan ve sonucunda malî işlem yapılması gereken harcamalarda, söz konusu izin veya onaylar harcama süreci başlamadan önce alınacak.
Ferit PARLAK
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla iç kontrol faaliyetleri artırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında bakan, üst yönetici, yetkili kurul, komisyon ve benzeri yetkili kişi veya kurulların önceden izin veya onayına tabi tutulmuş olan ve sonucunda malî işlem yapılması gereken harcamalarda, söz konusu izin veya onaylar harcama süreci başlamadan önce alınacak.
Ayrıca kamu idareleri, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standart, düzenleme ve yöntemlere uygun olarak iç kontrol sistemlerini oluşturacak, izleyecek ve geliştirecek. İç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve uygulanmasında, idarelerin kurumsal kapasiteleri, yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin niteliği ile mali durumları gibi kendilerine özgü koşullar dikkate alınacak.
Sorumluluk, faaliyet ve süreçlerde yer alan bütün görevlileri kapsarken, iç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilecek ve alınması gereken önlemler belirlenecek. Ödenek gönderme belgesi ile harcama yetkisi verilen birimler, kamu iç kontrol standartlarına uyum sağlamaktan sorumlu olacak.
Kamuda, her bir harcama islemi itibariyla, mal ve hizmet alimlarinda 250 bin lirayı, yapım işlerinde ise 1 milyon lirayı aşan harcamalara iliskin harcama yetkisi hiçbir sekilde devredilemiyordu.
Yeni tebliğle kamu ihale mevzuatına tabi olsun ya da olmasın her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi dâhil 10 milyon lirayı, yapım işlerinde ise katma değer vergisi dâhil 40 milyon lirayı aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi, ödemeler kısımlar halinde yapılacak olsa bile hiçbir şekilde devredilemeyecek.
Harcama yetkisinin esasları yeniden belirlendi
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
Tebliğe göre harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından, harcama türleri itibarıyla yetki çakışmasına neden olmayacak şekilde, bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirecek.
Harcama yetkisi, yazılı olarak devredilebilecek
Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi, görevler ayrılığı ilkesi gereği ihale ve muayene kabul komisyonu benzeri komisyonlarda ve diğer süreçlerde görev alamayacak. Harcama yetkililiği ile gerçekleştirme görevliliği görevi aynı kişide birleşemeyecek.
Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olacak. Harcama türleri itibarıyla yetki çakışmasına neden olmayacak şekilde birden fazla kişiye yetki devri yapılabilecek. Merkez teşkilatlarında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, malî hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise malî hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilecek.
İhtiyaçlar birleştirilip ihale edilebilecek
Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dâhilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün olacak.
Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilecek.
Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacak.
İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün olacak.
Yetki devredilse de sorumluluk sürecek
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla, herhangi bir parasal tutar sınırlamasına tabi olmaksızın harcama yetkisini devredebilecek.
Buna göre; merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere; merkez dışı birimlerde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50 bini aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere devredebilecek.
Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere; mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebilecek.
Destek birimleri onayla harcama yapabilecek
Harcama birimlerini (Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim ile ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler) ilgilendiren harcamalar, harcama birimleri tarafından gerçekleştirilecek.
Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin malî işlemler, idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabilecek. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri, bilgi işlem, bilgi teknolojileri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve malî işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacak.
Ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı malî işlemleri, idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilebilecek.
Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine malî hizmetler birimi tarafından da alınabilecek.
Alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecek.
İmza süreci uzadı
Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı ya da bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecek.
Destek hizmetleri birimi tarafından diğer harcama birimleri adına harcamaların gerçekleştirilmesi halinde, harcama talimatı/onay belgesi destek hizmetleri birimine gönderilerek malî işlemlerin destek hizmetleri birimi tarafından yapılması sağlanacak. Harcama işlemleri, üst yöneticiden alınan onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine sunulacak.
Harcama yetkisinin birleştirilmesi...
Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi, harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile birleştirilebilecek.
Sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise ilgisine göre İçişleri Bakanlığının veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilecek. Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilecek. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemeyecek.
Devirlerde 10 milyon ve 40 milyon lirayı aşmama şartı
Kamu ihale mevzuatına tabi olsun ya da olmasın her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi dâhil 10 milyon lirayı, yapım işlerinde ise katma değer vergisi dâhil 40 milyon lirayı aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi, ödemeler kısımlar halinde yapılacak olsa bile hiçbir şekilde devredilemeyecek.
Bu tutarlar, takip eden yılın başından itibaren uygulanmak üzere her yıl, Vergi Usul Kanunu hükümlerine istinaden en son belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınmak suretiyle artırılacak ve güncellenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Harcama yetkisini devreden kişinin görevden ayrıldığı veya izin, hastalık, görevlendirme gibi nedenlerle geçici olarak görevinde bulunmadığı zamanlarda, yerine atanan veya vekaleten görevlendirilen kişi tarafından yeni bir işlem tesis edilmediği sürece harcama yetkisi bu yetkinin devredildiği kişiler tarafından kullanılmaya devam edilecek.