Kamuda tasarruf adımı karşılık buldu: Kiralamalarda yüzde 21 tasarruf sağlandı

2024 yılında yayımlanan “Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının taşıt alımı ile kiralamalarına önemli sınırlamalar getirildi. Düzenleme ile kamu idarelerinin araç alım ve kiralama taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşüne tabi olması zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre, kamu idareleri geçen yıl yeniden ya da ilk kez toplam 16 bin 200 taşıt kiralama talebinde bulundu. Bakanlık bu başvuruların 3 bin 380’ine uygun görüş vermedi. Böylece kamu taşıt kiralamalarında yüzde 21 oranında tasarruf sağlandı.

Tasarruf programı araç filosunda etkisini gösterdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tasarruf genelgesiyle birlikte kamu harcamalarında verimlilik ve ihtiyaç odaklı kullanımın öne çıkarılması hedeflenirken, taşıt kiralamalarında sağlanan düşüş dikkat çekti. Araç alımı ve kiralamalarının merkezi onay mekanizmasına bağlanması, kamu kaynaklarının kullanımında daha sıkı bir denetim dönemi başlattı.

Söz konusu uygulama, kamuda tasarruf politikalarının somut sonuçlarının görüldüğü alanlardan biri olarak öne çıktı.

Şimşek: Bütçe dengesinde kayda değer iyileşme sağladık

Faaliyet raporunun sunuş bölümünde değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir cari dengenin korunması ve yapısal dönüşümün hızlandırılmasının temel politika öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Şimşek, uygulanan ekonomi programı kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, “Bu hedefler doğrultusunda bugüne kadar önemli kazanımlar elde ettik. Uyguladığımız programla makroekonomik dengesizlikler azaltıldı, makro-finansal istikrar güçlendirildi ve ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artırılarak daha sağlam bir yapıya kavuşması sağlandı” ifadelerini kullandı.

Harcama disiplini ve güçlü borç yönetimi vurgusu

Kamuda tasarruf ve verimlilik odaklı bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Şimşek, harcama disiplini, güçlü borç yönetimi ile vergide adalet ve etkinliği merkeze alan politikalar sayesinde bütçe dengesinde belirgin bir iyileşme sağlandığını ifade etti.

Şimşek ayrıca, suç gelirleriyle mücadele kapsamında finansal sistemin güvenliği ve şeffaflığını artırmaya yönelik adımların da sürdüğünü belirtti. Üretken yatırımları, yüksek katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen; yeşil ve dijital dönüşümü merkeze alan reform sürecinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.