Kamuda tasarruf paketi: Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuşuyor.

Başkan Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var.

* Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak.

* Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız.

* Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız. Bu da enflasyonu düşürmek.

* Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

* Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme, iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir.

* Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.