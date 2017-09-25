Kamuda taşerona kadro için 3 formül

25 Eylül 2017

MEHMET KAYA

ANKARA - Taşeron şirketler üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan kişilerin kadroya alınmasına yönelik süreçte son aşamaya gelindi. Geçen hafta Türk-İş’i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ın, kadro işlemini yıl sonuna kadar tamamlama isteğine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Öte yandan, bürokratların üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ele alınacak kadro alternatifleri de belli olmaya başladı.

Bürokratların uzun süredir kamuda taşeron işçi sorununun çözümü için üzerinde çalıştıkları üç alternatifi DÜNYA öğrendi. Bu üç formülün bütçeye etkisinin üzerinde çalışma yapıldığı, bazı durumlarda bütçeye yükün mevcut yükün altında kaldığı öğrenildi.

"Özel statülü personel" modeli seçenekler arasında

Bürokratların yeni önerdiği formüllerden biri, kamuda “taşeron bir KİT oluşturma” yönünde oldu. Buna göre, bütün taşeron işçileri görevlendirilecek veya yeni kurulacak bir KİT’e aktarılacak. İşçiler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaca göre görevlendirilecek ancak kadroları ve her türlü hakları bu KİT’te olacak.

Önerilecek ikinci formül ise 657 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli personel (657/4-B) statüsünün altında bu işçilerin kadroya alınması oldu. Burada mevcut 4-B statüsünü değil, özel tanımlamalarla ve işçi statüsünü koruyacak bir yapı oluşturulacak. Bu amaçla 657 sayılı kanunda değişiklik yapılacak.

KİT bünyesinde oluşturulacak modelde ise tam işçi statüsünün verilmek istenmediği sözleşmeli personel sınıfl aması olan 657 Sayılı Kanunun 4B statüsü içinde yeni bir statü açılmasının önerildiği kaydedildi.

Bürokratların, işçilerin tepkisine neden olan ve daha önce geliştirilen “özel statülü personel” modelini de avantajları nedeniyle gündemde tuttuğu ve bazı iyileştirmelerle bakanlara sunacağı öğrenildi. Özel Statülü Personel, kamuda memur ve işçi dışında yeni bir süreli sözleşme statüsü açıyordu. Çalışanlar genel olarak işçi hizmeti görse de memur sendikalarına üye olabiliyor ancak memurların haklarından yararlanamıyordu. Özel statülü personel tanımının işçiliğe yaklaştırılacağı ve işçi sendikalarına üye olarak toplu sözleşme yapabilme hakkının verileceği, buna karşılık grev yasaklı bir modelin arayışının sürdüğü belirtildi.