Kamuda toplu sözleşme sonuçlandı: İşte mesleğe göre yeni haklar ve kazanımlar

Kamuda 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci Hakem Heyeti’nin 4. toplantıda aldığı kararla sonuçlandı.

Memur ve emekli zammında nihai karar belli oldu

2026-2027 dönemini kapsayan karara göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11+7, 2027 yılında ise yüzde 5+4 oranında zam yapılacak. Ayrıca 2026 yılının ilk döneminde taban aylıklara 1000 TL artış yansıtılacak.

Yeni hak ve kazanımlar

Toplu sözleşmede genele ilişkin 58 madde üzerinde uzlaşı sağlanırken, hizmet kollarında da olmak üzere birçok yeni düzenleme yapıldı. Bunlar arasında öne çıkanlar ise şöyle:

* Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

* Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

* Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.

* Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

* Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

* Öğretmenler: Öğretim yılına hazırlık ödeneği 6 bin 436 TL’ye çıkarıldı. Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti verilecek. Akademik personele eğitim öğretim ödeneği 1853 TL artırıldı.

* Yangın Personeli: Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele gün başına 293 TL ek ödeme yapılacak.

* Zabıta ve İtfaiye: Özel hizmet tazminatları 889 TL artırıldı. Büyükşehir belediyelerinde çalışanlara toplu taşıma kartı ve aktarma hakkı sağlanacak.

* Sağlık Personeli: Nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı. 112 Acil’de zorunlu eğitimlerde görev alan eğiticilerin döner sermaye ödemeleri 30 güne kadar çalışılmış sayılacak.

* Güvenlik Görevlileri: Resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti günlük 307 TL olacak.

* Müze ve Kütüphane Personeli: Fazla mesai saat sınırı 350’den 400’e çıkarıldı.

* AFAD Personeli: Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 445 TL’ye yükseltildi.

* Giyim Desteği: Ulaştırma, enerji ve tarım hizmet kollarında şantiye, atölye, fabrika ve yangın sahalarında çalışan personele 16 bin 383 TL’ye kadar giyim yardımı çeki verilecek.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.