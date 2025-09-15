Kamuda tüm satın alma hizmetleri EKAP’la yapılacak

Kamu alım süreçlerin­de dijitalleşme hızla­nıyor. Kamu İhale Ku­rumu (KİK), kamunun yapım işleri ile mal ve hizmet alım ihalelerine yönelik süreçle­rin dijital ortamda yapılma­sını sağlayan Elektronik Ka­mu Alımları Platformu’nun (EKAP) hizmetlerini genişle­tiyor. KİK, kamu alım süreç­lerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Kurum tarafından 2010 yı­lında devreye alınan Elektro­nik Kamu Alımları Platformu, 15 yıldır pek çok işlemin elekt­ronik ortamda güvenli şekilde yapılmasını sağladı.

İhale ilanları ve doküman­larının akıllı uygulamalarla hazırlandığı, tekliflerin elekt­ronik olarak verildiği ve de­ğerlendirildiği platformda, satın alma süreçlerinin mev­zuata uygun yürütülmesi ko­laylaştı. Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilen alımların so­nuçları, açık veri anlayışı ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu sayede hem idareler hem iha­leye katılanlar için hesap ve­rebilirlik artıyor, vatandaş­lar da kamu alımlarını şeffaf şekilde takip edebiliyor. Tüm işlemler, güvenli elektronik imza ile gerçekleştiriliyor, denetim ve izlenebilirlik güç­leniyor.

İşlem süresi kısalıyor, ciddi tasarruf sağlanıyor

Sisteme kayıtlı 55 binden fazla kamu kurum ve kuruluşu ve 300 bin firmanın bulundu­ğu platformda kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Elektro­nik Kamu Alımları Platformu ile 44’ün üzerinde kurumla sağlanan entegrasyon saye­sinde, 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temine kolayca elektronik teklif verilebiliyor. Böylece, kamu alımlarına katılım ve re­kabet artarken kamu kaynak­larının daha uygun koşullarda kullanılması sağlanıyor. İlan, ihale dokümanı, tebligat ve te­minat gibi işlemlerde sadece kağıt kullanımındaki azalma ve işlem sürelerinin kısalma­sıyla ciddi miktarda tasarruf sağlandı. Kamu İhale Kuru­mu, temmuz ayında açıklanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı’ndaki hedefler doğrul­tusunda, platformun daha da geliştirilmesi için düğmeye bastı. Elektronik Kamu Alım­ları Platformu’nu, yeni nesil yazılım altyapısı ve güncel teknoloji destekleriyle yeni­leme çalışması yürüten Ku­rum, yapay zekaya dayalı uy­gulamaların yanı sıra büyük veri ve blokzincir gibi tekno­lojilerle dijital kamu alımla­rı sistemini daha modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor. Yeni dönemde sözleş­me işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanır­ken EKAP, merkezi bir plat­form olarak her türlü ihale ve satın alma için hizmet sunma­ya başladı.

Şimşek: Uluslararası normlarla uyumlu hizmet

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleştirildiğini söyledi. Şimşek, “Bu adımla, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. Kamu alımlarına yönelik süreçlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi, rekabet, tasarruf ve şeffaflığı önemli ölçüde artırdı. Bu çalışmalar, Türkiye’nin kamu alımlarında dijitalleşme kapasitesini küresel ölçekte güçlendirmeyi ve diğer ülkeler için iyi uygulama örneği oluşturmayı hedefliyor” dedi.