Kamunun enerji devlerine sermaye transferi planı

Kamunun enerji devleri Botaş ve EÜAŞ'a bu sene içerisinde sermaye transferi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların BOTAŞ ve EÜAŞ’ın maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğu ve finansman ihtiyacının karşılanması için bu kuruluşlara sene içerisinde sermaye transferi yapılmasının planlandığı belirtildi.

Programda 2021 yılında ham petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan artışın BOTAŞ’ın ve EÜAŞ’ın maliyetlerini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Yağışların mevsim normallerinin altında kalmasının hidroelektrik potansiyelinde azalmaya neden olduğu belirtilirken, bunun sonucu olarak EÜAŞ’ın doğalgaz santrallerinden elektrik üretimini artırmasıyla maliyetinin yükseldiği ifade edildi. BOTAŞ’ın da doğalgaz satış miktarında artışların yaşandığı dile getirildi.

Küresel enerji krizi tüm dünyada doğalgaz fiyatlarını etkilemişti. Avrupa'da fiyatlar 5 kata kadar yükseliş kaydederken, Türkiye’de spot doğalgaz fiyatları dün itibarıyla 3 bin 400 lira civarında bulunuyor.