Kamunun ihale karnesi açıklandı! 2025'te 3,23 trilyon liralık alım yapıldı

Kamunun mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik alımları 2025 yılında tarihi seviyelere ulaştı. Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayımlanan 2025 Yılı 12 Aylık Kamu Alımları İzleme Raporu’na göre, geçen yıl kamu alımlarının toplam tutarı 3 trilyon 230 milyar 125 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 2 trilyon 448 milyar TL’lik bölümü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımlardan oluşurken, 477 milyar TL’lik kısmı istisna kapsamındaki alımlardan, 305 milyar TL’lik bölümü ise doğrudan temin yönteminden kaynaklandı.

Rapora göre 2025 yılında 4734 sayılı Kanun kapsamında 62 bin 49, istisna kapsamında ise 18 bin 671 olmak üzere toplam 80 bin 720 ihale gerçekleştirildi. Bu alımlar sonucunda 156 bin 490 sözleşme imzalanırken, ihale yapan idare sayısı 9 bin 270 olarak kaydedildi.

Yapım işleri ilk sırada

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımların türlerine bakıldığında en büyük payı yapım işleri aldı. Yapım işleri için imzalanan sözleşmelerin tutarı 1 trilyon 739 milyar TL’ye ulaşırken, toplam alımlar içindeki payı yüzde 71 oldu. Mal alımları 294 milyar TL ile yüzde 12, hizmet alımları ise 407 milyar TL ile yüzde 16,6 pay aldı.

Veriler, kamu harcamalarında altyapı ve inşaat yatırımlarının ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.

911 milyar liralık alım pazarlık usulüyle yapıldı

Raporda ihale usullerine ilişkin veriler de dikkat çekti. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alımların tutar bazında yüzde 61,9’u açık ihale usulüyle gerçekleştirilirken, yüzde 37,2’si pazarlık usulüyle yapıldı. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen alımların toplam büyüklüğü 911,3 milyar TL’ye ulaştı.

Pazarlık usulü içinde en büyük pay ise Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında yapılan alımlardan oluştu. Rapora göre 21/b kapsamında gerçekleştirilen alımların tutarı yaklaşık 869,6 milyar TL olarak hesaplandı.

Doğrudan temin 305 milyar TL oldu

Kamu kurumlarının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımların toplam büyüklüğü de 305 milyar TL’ye ulaştı. Raporda, doğrudan temin kapsamındaki alımların büyük bölümünü mal ve hizmet alımlarının oluşturduğu belirtildi.

KİK verileri, kamu alımlarının büyüklüğünün 2025 yılında bütçe ve yatırım politikalarının en önemli kalemlerinden biri olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle yapım işleri, pazarlık usulü alımlar ve doğrudan temin yöntemlerinin toplam kamu harcamaları içindeki payı dikkat çekti.