Kanada-ABD arası 'Trump tarifesi' zirvesi: Askıya alınan yüzde 25'lik gümrük vergisi masaya yatırılacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin Kanada’ya uygulamayı planladığı yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin, Kanada-ABD İlişkileri Konseyi tarafından cuma günü Toronto’da yapılacak bir zirvede ele alınacağını duyurdu.

Trudeau, zirvede Kanada ekonomisini büyütme, iç ticareti genişletme, ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve verimlilik artırma gibi konuların masaya yatırılacağını belirtti. Ayrıca, Kanada ve ABD arasındaki ticari iş birliğini güçlendirme ve taraflar arasında koordinasyonu artırma hedeflerinin de toplantının odak noktalarından biri olacağını ifade etti.

ABD gümrük vergilerini geçici olarak askıya almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü Kanada ve Meksika’ya yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisi kararını, belirli güvenlik ve göç önlemlerinin alınması karşılığında 30 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı.

Bu kararın ardından Kanada, ABD sınırına yeni teknoloji ve personel konuşlandırarak organize suç, fentanil kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadelede ABD ile iş birliği yapmayı kabul etti.

Meksika ise yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız askeri yerleştireceğini duyurdu.

Cuma günü yapılacak görüşmenin, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin seyrini belirlemesi ve gümrük vergilerinin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceği konusunda önemli bir yol haritası sunması bekleniyor.