Kanada Başbakanı Trudeau: GSYH'nin yüzde 1,76'sını askeri güçlenmeye ayıracağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Montreal'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi'nin oturumunda Kanada'nın askeri harcamalarını artıracağına işaret etti ve, "Önümüzdeki yıllarda yüzde 2'ye ulaşmak için açık bir yoldayız çünkü dünyanın değiştiğini biliyoruz ve Kanada'nın müttefiklerimizle birlikte buna hazır olması gerekiyor" dedi.

Jeopolitik çatışmalar ve otoriterliğin yükselişi karşısında NATO'nun önemine değinen Trudeau, "Kendimizi her gün NATO'ya ve bu belirsiz dünyada bizi güvende tutan ilkelere adamaya devam etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Hedef: 20 yılda 53,7 milyar dolarlık yatırım

Nisan başında Trudeau, orduyu güçlendirmek için 20 yıl içinde 53,7 milyar dolar tutarında büyük bir askeri harcama yapacağını açıklamıştı. Öte yandan, 5 yıl için askeri harcamalara ayrılacak rakamın 5,6 milyar dolar olduğu belirtilirken, bunun ülkenin askeri harcamalarını GSYH'nin yüzde 1,76'sına çıkaracağı ancak NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefinin hala gerisinde kalacağı belirtiliyor.