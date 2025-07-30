Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,75, banka faizinin yüzde 3 ve mevduat faizinin yüzde 2,70 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

ABD’nin ticaret politikasına ilişkin bazı unsurlar son haftalarda netleşmeye başlasa da ticaret müzakerelerinin hala belirsizliğini koruduğuna işaret edilen açıklamada, yeni sektör bazlı tarifelerle ilgili tehditlerin sürdüğü ve ABD'nin ticaret hamlelerinin öngörülemez olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bu nedenle para politikası raporunda büyüme ve enflasyona ilişkin projeksiyonların sunulmadığı belirtilerek, bunun yerine tarifelerin artması ve azalmasını öngören iki alternatif senaryo paylaşıldığı kaydedildi.

ABD'nin tarifeleri küresel ticarette dalgalanmalara yol açsa da küresel ekonominin makul ölçüde dirençli kaldığı aktarılan açıklamada, Kanada'da da tarifeler ticareti sekteye uğratsa da ekonominin şu ana kadar bir miktar direnç gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, ticaretle ilgili belirsizliğin iş ve hane halkı harcamalarındaki büyümeyi baskıladığı belirtilerek, ticaretten etkilenen sektörlerde iş gücü piyasası zayıflarken, diğer sektörlerde istihdamın sabit kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Belirsizliklerin hala yüksek olduğu ve enflasyon üzerindeki baskıların sürdüğü bir ortamda politika faizinin sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, enflasyon üzerindeki aşağı ve yukarı yönlü baskıların zamanlamasının ve gücünün değerlendirilmeye devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Zayıflayan ekonomi enflasyon üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturursa ve ticaret aksamalarından kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskıları kontrol altına alınırsa, politika faiz oranında indirime ihtiyaç olabilir." ifadesi kullanıldı.

Bankanın açıklamasında, Kanada ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklere ve belirsizliklere özel önem verilerek temkinli ilerlendiği de vurgulandı.