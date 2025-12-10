Kanada Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin değiştirilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,50 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Dünya genelindeki büyük ekonomilerin ABD'nin ticari korumacılığına karşı direnç göstermeye devam ettiği ancak belirsizliğin hala yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, iç talebin sabit kalmasına rağmen Kanada ekonomisinin üçüncü çeyrekte şaşırtıcı bir şekilde yüzde 2,6 büyüdüğü aktarıldı.

Açıklamada, dördüncü çeyrekte Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) muhtemelen zayıf olacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, "Büyümenin 2026'da ivme kazanması bekleniyor, ancak belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve ticaretteki büyük dalgalanmalar çeyrek bazda oynaklığa neden olmaya devam edebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Kanada'nın iş gücü piyasasının bazı iyileşme belirtileri gösterdiğine değinilen açıklamada, ancak ticarete duyarlı sektörlerdeki iş piyasalarının zayıf kalmaya devam ettiği ve ekonomi genelinde işe alım planlarının düşük seyrettiği vurgulandı.

"Görünüm değişirse, yanıt vermeye hazırız"

Açıklamada ülkede tüketici enflasyonunun ekimde yüzde 2,2'ye gerilediği, dalgalanmalara rağmen enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

BoC'nin açıklamasında, "Enflasyon ve ekonomik faaliyet ekim ayı tahminleriyle genel olarak aynı çizgide seyrederse, mevcut politika faizi oranının, enflasyonu yüzde 2 civarında tutarken, ekonominin yapısal uyum sürecinden geçmesine yardımcı olmak için uygun seviyede olduğu düşünülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, belirsizliğin hala yüksek olduğunun, görünüm değişirse, Bankanın buna yanıt vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

BoC, eylülde yeniden faiz indirmişti

Geçen yıl haziran ayında, 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştiren BoC, bu adımıyla enflasyonu dizginlemek için yapılan agresif faiz artışları sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu.

Politika faizini üst üste 7 toplantıda toplam 225 baz puan düşüren banka, bu yıl nisan ayında faiz indirimlerine ara vermişti.

Haziran ve temmuzda da politika faizini sabit tutan BoC, eylüldeki toplantısında ise ekonominin zayıflaması ve enflasyona dair yukarı yönlü risklerinin azalması dolayısıyla politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, ekimdeki toplantısında da politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e indirmişti.