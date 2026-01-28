Kanada Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin değiştirilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,50 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Küresel ekonomik görünümün ABD'nin öngörülemez ticaret politikaları ve jeopolitik risklere karşı kırılganlığını koruduğuna işaret edilen açıklamada, buna ilişkin belirsizliklerin Kanada'daki büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kanada'nın ekonomik büyümesinin güçlü geçen üçüncü çeyreğin ardından, geçen yıl dördüncü çeyrekte muhtemelen duraksadığı kaydedildi.

"Kısa vadede ekonomik büyümenin sınırlı kalması bekleniyor"

Son aylarda istihdam artmış olsa da işsizlik oranının yüzde 6,8 ile yüksek seyrettiği belirtilen açıklamada, "Nüfus artışının yavaşlaması ve Kanada’nın ABD’nin korumacı politikalarına uyum sağlaması nedeniyle kısa vadede ekonomik büyümenin sınırlı kalması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 2026'da yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,5 büyüme öngörüldüğü bildirildi.

Tüketici enflasyonunun, geçen yıl aralıkta yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, çekirdek enflasyon göstergelerinin de yüzde 2,5 civarına gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine yakın tutmaya ve ekonominin bu yapısal uyum döneminden geçmesine yardımcı olmaya odaklandığı vurgulanarak, "Banka, mevcut politika faizinin uygun olmaya devam ettiğini değerlendiriyor. Ancak belirsizlikler artmış durumda ve riskler yakından izleniyor." ifadeleri kullanıldı.

"Yüksek belirsizlik para politikasını öngörmeyi zorlaştırıyor"

BoC Başkanı Tiff Macklem, jeopolitik risklerin arttığına değinerek, Kanada-ABD-Meksika anlaşmasının yaklaşan gözden geçirme sürecinin ekonomik görünüm açısından önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Bankanın mevcut görünüm çerçevesinde politika faizinin uygun olduğu kanaatinde olduğunu bildiren Macklem, bununla birlikte yüksek belirsizliğin, bir sonraki faiz değişikliğinin zamanlamasını veya yönünü öngörmeyi zorlaştırdığını kaydetti.

BoC, geçen yıl aralıkta da faizi sabit bırakmıştı

Haziran 2024'te dört yılın ardından gevşemeye başlayan BoC, politika faizini üst üste 7 toplantıda toplam 225 baz puan düşürmüştü.

BoC, geçen yıl nisan ayında faiz indirimlerine ara vermiş, haziran ve temmuzda da politika faizini sabit tutmuştu.

Banka, Eylül 2025'te ise ekonominin zayıflaması ve enflasyona dair yukarı yönlü risklerinin azalması dolayısıyla politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Ekimde de politika faizini 25 baz puan indiren BoC, aralıkta ise yüzde 2,25'te sabit bırakmıştı.