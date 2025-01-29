Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 3'e indirdi

BoC'den para politikası kararlarına ilişkin açıklama yapıldı. Politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 3'e indirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca niceliksel sıkılaştırmaya son verileceği aktarıldı.

Açıklamada, BoC'nin mart ayı başında kademeli olarak varlık alımlarını yeniden başlatacağı ifade edilerek, böylelikle bilançonun istikrar kazanacağı ve ekonomik büyümeye paralel olarak ılımlı bir şekilde büyüyeceği kaydedildi.

Bankanın ekonomik projeksiyonlarının başta ABD'nin yeni yönetiminin tarife tehditleri olmak üzere hızla gelişen politika ortamı nedeniyle normalden daha fazla belirsizliğe tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, olası bir ticaret çatışmasının kapsamı ve süresini öngörmenin mümkün olmaması nedeniyle, tahminlerde muhtemel tarifelerin dikkate alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, Kanada'da geçmiş faiz indirimlerinin ekonomiyi canlandırmaya başladığı, ekonomik büyümenin bu yıl güçlenmesinin beklendiği bildirildi.

Geçen yıl yüzde 1,3 büyüdüğü tahmin edilen ülke ekonomisinin hem 2025 hem de 2026'da yüzde 1,8 genişlemesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, tüketici enflasyonunun bir miktar dalgalanmayla birlikte yüzde 2'ye yakın seyrettiğine işaret edildi. Açıklamada, gelecek iki yıl boyunca tüketici enflasyonunun yüzde 2 hedefi civarında gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

"Tarifeler Kanada ekonomisi için yıkıcı olabilir"

BoC Başkanı Tiff Macklem faiz kararına ilişkin açıklamasında, ABD'nin Kanada'dan ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerinin tetikleyeceği olası bir ticaret çatışmasının önemli belirsizlik oluşturduğuna işaret ederek, "Bu durum Kanada ekonomisi için çok yıkıcı olabilir ve ekonomik görünümü gölgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelere dair olası birçok senaryo olduğunu söyleyen Macklem, nasıl olacağı konusunda daha fazla bilgi olsa bile ekonomik etkiler konusunda kesin konuşmanın zor olacağına dikkati çekti.

Macklem, "Uzun süreli ve geniş tabanlı bir ticaret çatışması Kanada'daki ekonomik faaliyetlere büyük zarar verecektir. Aynı zamanda, ithal malların daha yüksek maliyeti enflasyon üzerinde doğrudan yukarı yönlü baskı yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin ekonomilerin daha az verimli çalışması anlamına geleceğini dile getiren Macklem, para politikasının bunu telafi edemeyeceğini ancak ekonominin uyum sağlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Banka, altı toplantıda toplam 200 baz puan faiz indirdi

Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, BoC, enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti.

En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artıran BoC, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.Geçen yıl haziran ayında politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşüren Banka, 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti.

BoC bu adımıyla, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışları sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu. Banka, 2024'ün temmuz ve eylül aylarındaki toplantılarda da 25'er baz puan faiz indirimine gitmişti.

Geçen yıl ekim ve aralık aylarında da 50'şer baz puanlık faiz indirimiyle politika gevşemesini hızlandıran BoC, politika faizini yüzde 3,25'e çekmişti. BoC'nin bugünkü kararıyla son 6 toplantıda toplam 200 baz puanlık faiz indirimine gidilmiş oldu.