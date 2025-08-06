Kanada ve Meksika ABD tarifelerine karşı güçlerini birleştiriyor

Kanada ve Meksika, ABD ile yaşanan ticaret savaşının ardından ekonomik işbirliğini güçlendirecek yeni bir adım atıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, iki ülkenin dayanıklı tedarik zincirleri, yapay zeka ve enerji güvenliği gibi alanları kapsayan bir çalışma planı oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Anand, “Meksika, küresel ekonomide son derece önemli bir rol oynuyor ve biz, Kanada açısından bunu kabul edip, bunu Kanada iç ekonomisinin avantajına kullanmak istiyoruz.” dedi.

Kanada Maliye Bakanı Francois-Philippe Champagne ise Kanada ve Meksika’nın “serbest ticaret ülkeleri” olduğunu belirterek, USMCA ticaret anlaşmasının Kuzey Amerika’da rekabet gücünün temel bir unsuru olduğuna dikkat çekti.

Champagne, kritik mineraller ve bu minerallerin etrafındaki tedarik zinciri ile enerji güvenliği konusunda Meksika’ya birçok fırsat sunduklarını ifade etti.