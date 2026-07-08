Kanada ve Türkiye ortaklığı ile savunma bankası

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kanada, Ankara kentinde gerçekleşen NATO zirvesinde Türkiye dahil dokuz müttefik ülkenin katılımıyla toplam 100 milyar sterlin büyüklüğe ulaşacak yeni bir savunma bankası kuracağını açıkladı. Kurulacak finansal kuruluş ortak projelere düşük maliyetli sermaye sağlayacak. Kurucu müttefik devletler askeri imalat süreçlerini hızlandırmak amacıyla kurumsal altyapıyı şekillendiriyor.

Ankara zirvesinde konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel ölçekte yaklaşık 134 milyar dolara denk gelen fon yapısının askeri sınai tabanı büyüteceğini duyurdu. Ortak ülkeler, tedarik süreçlerindeki tıkanıklıkları aşmak ve yeni nesil araç üretimini desteklemek amacıyla finansal işbirliği yürütüyor. Yeni kurulacak savunma bankası, artan jeopolitik risk faktörlerine karşı müttefik orduların operasyonel kapasitesini doğrudan artırmayı hedefliyor.

Finansman maliyetleri düşüyor

Kanada merkezli faaliyet yürütecek savunma bankası resmi operasyonlarına 2027 yılında başlamayı planlıyor. Ankara delegasyonunun da kurucu ortak olarak yer aldığı konsorsiyumda Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna bulunuyor. Kurucu hükümetler, anlaşmanın ulusal meclisler bünyesinde yasal onay prosedürlerinden geçmesi için gerekli bürokratik çalışmaları başlattı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, kurucu üyeler arasında diğer G7 ülkelerinin bulunmamasının genişlemeye engel teşkil etmediğini belirtti. Anand, kurumsal sermaye tavanını yükseltmek amacıyla önümüzdeki dönemde yeni üye katılımlarına açık bir strateji izleyeceklerini açıkladı. Katılımcı müttefikler, ortak havuz üzerinden kredi maliyetlerini düşürerek yerel askeri üretim tesislerine likidite aktaracak.

Ankara zirvesinde üretim vurgusu

Yayımlanan resmi ortak bildiride, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ortamının müttefiklerin askeri tedarik zincirlerini güçlendirmesi zorunluluğunu ortaya koyduğu vurgulandı. Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişmiş yerel üretim ekosistemiyle küresel finansman mimarisinde stratejik bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Kurulacak savunma bankası, üye ülkelerin endüstriyel tesislerindeki teknolojik dönüşümü finanse ederek küresel entegrasyonu derinleştirmeyi öngörüyor.