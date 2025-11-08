Kanada’da işsizlik oranı geriledi

Kanada’da iş gücü piyasası Ekim ayında beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Ülke genelinde istihdam sayısı 66.600 artarak 21 milyon 15 bin 300’e ulaştı. Piyasa analistleri, küçük bir düşüş öngörürken bu artış, ekonominin dirençli yapısını ortaya koydu.

İşsizlik oranı dört yılın zirvesi olan yüzde 7,1’den yüzde 6,9’a gerileyerek sürpriz bir iyileşme gösterdi. İşsiz kişi sayısı da 49.200 azalarak 1 milyon 557 bin 300’e düştü.

Verilere göre 25-54 yaş arası erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6’ya inerken, aynı yaş grubundaki kadınlarda oran yüzde 5,7 seviyesinde sabit kaldı.

Uzun süreli işsizlik oranı sabit kaldı

Öte yandan genç işsizlik oranı yüzde 0,6 azalarak yüzde 14,1’e geriledi. Bu, Şubat 2025’ten bu yana görülen ilk düşüş olarak kaydedildi.

Uzun süreli işsizlerin toplam işsiz nüfusa oranı yüzde 21,3 olarak belirlendi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük bir değişim göstermedi.

Elde edilen veriler, Kanada iş gücü piyasasının küresel ekonomik baskılara rağmen toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor.