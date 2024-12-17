Kanada'da 'vergi tatili' başladı... Giyimden gıdaya pek çok üründe vergi muafiyeti tanınıyor!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun duyurduğu "Tüm Kanadalılar İçin Vergi Muafiyeti Yasası" kapsamında, ülkede 21 Kasım 2024’ten itibaren iki ay sürecek "vergi tatili" dönemi başladı. 15 Şubat 2025'e kadar devam edecek olan uygulama kapsamında belirli gıda, çocuk giysileri, oyuncaklar ve tatil ürünleri vergiden muaf tutulacak.

Federal hükümet, uygulamanın Kanadalı tüketicilere 1,6 milyar dolarlık vergi indirimi sağlayacağını açıkladı. İki aylık sürede, belirlenen ürünlere 2 bin dolar harcayan bir tüketicinin, 100 ile 260 dolar arasında tasarruf edebileceği belirtildi.

Vergiden muaf ürünler

* Gıda: Hazır yiyecekler, salatalar, sandviçler, meyve suları, yoğurt, dondurma ve atıştırmalıklar.

* Çocuk ürünleri: Çocuk giyim ve ayakkabıları, araba koltukları, bebek bezleri.

* Oyuncaklar: Peluş oyuncaklar, masa oyunları, video oyun konsolları.

* Tatil ürünleri: Noel ağaçları ve süsleri.

* Basılı yayınlar: Kitaplar, gazeteler, bulmacalar.

* Alkollü içecekler: Yüzde 7 alkol oranının altındaki bira, şarap ve elma şarabı.

Vergi muafiyeti kapsamı dışında kalanlar

* Evcil hayvan mamaları

* Diyet takviyeleri

* Otomatlardan satılan yiyecek ve içecekler

Vergi indirimi, ödeme sırasında otomatik olarak uygulanacak ve alışveriş yapanların ek bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ürünlerin teslimatının 15 Şubat 2025'e kadar tamamlanması gerektiği de vurgulandı.