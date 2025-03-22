Kanada'dan Trump vergilerine reklam kampanyalı cevap

Kanada, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine karşı reklam kampanyası başlattı.Yetkililer kampanya kapsamında Florida, Nevada, Georgia ve New Hampshire gibi 12 eyalette, otoyollardaki billboardlarda söz konusu reklamlara yer verileceğini açıkladı.

Amerikan mallarına karşı misilleme amacıyla 60 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uyguladıklarını belirten Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CNN'e verdiği röportajda"12 farklı ABD ülkesinde reklam kampanyası başlatıyoruz. Kanadalılar ticaret savaşının kazananı olmadığı mesajını gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD-Kanada gümrük vergisi gerilimi detayları

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamış, daha sonra "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacağı açıklanmıştı. Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti. Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.