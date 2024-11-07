Kanada'dan yeni TikTok kararı! Ticari faaliyetlerine son verildi...
Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin 'güvenlik riskleri' gerekçesiyle yasaklandığını ve TikTok'un Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin de kapatılacağını bildirdi.
Kanada'nın 'güvenlik risklerini' gerekçe göstererek, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladığı bildirildi.
Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir" ifadesini kullandı.
Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.