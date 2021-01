Kanatlı, Çin’e akın hazırlığında

Takip Et

Türkiye beyaz et sektörü bugüne kadar direkt ihracat yapamadığı Çin’in kapasını bin 300 tonluk ürünle açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü çalışmaların karşılığı alındı ve Çin’e ilk ihracat 6 Kasım’da yapıldı. Dünyada üretimde 10’uncu, ihracatta 7’inci sırada yer alan sektör, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türk ürünlerini kabul etmeye başlamasının ardından, Gedik’in aldığı onayla ihracata başladı. Deniz yolu ile gönderilen ürünlerimiz Çinlilerin sofralarında yer buldu.

Yılda 2,2 milyon ton üretim yapan ve bunun 500 bin tonunu 81 ülkeye ihraç eden Türkiye beyaz et sektöründe faaliyet gösteren diğer 35 şirketin de Çin’e ihracat kervanına katılması için çalıştıklarını söyleyen İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, “Bu firmalar için de Çinli yetkililerle görüşmeler devam ediyor. Kısa bir sürede Türkiye’deki tüm kanatlı ürün üreticileri Çin’e rahatlıkla ürün gönderebilecek” dedi. Çin’in kanatlı ürünlerde yıllık ortalama 2 milyar dolarla dünyanın en büyük dördüncü ithalatçısı olduğunu dile getiren Sezer, “Biz bu pazarın yüzde 10’unu karşılayabilecek kapasitedeyiz. Bugün Türkiye 600 milyon dolarlık kanatlı ihracatı yapıyor. Bunun ortalama 100 milyon dolarlık kısmı dolaylı yoldan özellikle pençe ve ayak olarak Çin’e zaten gidiyordu. Şimdi onay verilince direkt olarak Çin’e ihracat yapabiliyoruz. Dolayısıyla aradaki aracılar çıkmış oldu. Böylece oraya hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyata ürün satabileceğiz. Dolayısıyla daha evvel gönderemediğimiz bazı ürünleri de gönderebileceğiz. Çin ile ihracatımızın 200 milyon dolar daha artacağını öngörüyorum” diye konuştu. Sezer, sektördeki tesislerin bugün itibari ile yaklaşık yüzde 70 kapasite ile çalıştığını, yaz sezonunda yüzde 90 seviyesine ulaştırabileceklerinin bilgisini verdi.

“35 FİRMANIN DA İHRACAT YAPMASINI HEDEFLİYORUZ”

Türk ürünlerine kapıların açılmasının ardından Çin’den bir heyetin Türkiye kanatlı ürün sektörünü incelemeye geldiğini anlatan Sezer, heyetin sektörü temsilen Gedik Piliç ve Beypiliç tesislerini ziyaret etme imkanı bulduğunu, diğer tesisleri ise pandemi nedeniyle inceleyemediğini belirtti. Sezer, “Pandeminin ihracatımıza engel olmasını istemedik. Türkiye kanatlı ürün sektörünün sesinin duyurulması için en azından onay alan Gedik Piliç ile ilk adımın atılmasını istedik. Diğer 35 işletmenin de en kısa sürede onay alıp, ürün göndermeye başlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

İLK SEVKİYATI GEDİK PİLİÇ YAPTI

Çin’e ihracat onayı alan tek firma olarak prosedürleri yerine getirdikten sonra Kasım ayında ilk sevkiyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, “Deniz yolu ile gönderdiğimiz ilk sevkiyat Çin’e vardı ve müşteriler tüketmeye başladı” dedi. İlk etapta bin 300 ton ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Gedik, şunları söyledi: “Çin’in firmamız için verdiği izin piliç etinin tüm parçalarını kapsıyor. Şu ana kadar tavuk ayağı, kanat, baget gibi ürünler gitti. Bu pazara 2021 yılı için 25 milyon dolarlık ihracat yapma hedefimiz var. Çin pazarı ile ilgili hazırlıkları onlar izin vermeden önce yapmıştık. Gelip denetlediler ve beğenerek onay verdiler. Bundan sonra da Türkiye beyaz et sektörünü temsil ettiğimizin bilinciyle üretim yapmaya devam edeceğiz. Yurtiçi için ürettiğimiz kaliteli ürünleri, ihracat için de üretmeye devam edeceğiz. 2020 yılında toplam 25 bin ton ihracat gerçekleştirdik.”

BEYPİLİÇ İZİN BEKLİYOR

Çinli heyetin tesislerini ziyaret ettiği ikinci ihracatçı adayı Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca, ihracat için Çin’den izin beklediklerini dile getirdi. Koca, şu bilgileri verdi: “Bazı müşteri görüşmeleri yapıyoruz; resmi iznin çıkması ile harekete geçeceğiz. Tavuk ayağının bir kısmını dolaylı olarak Çin’e gönderiyorduk, bu izinle doğrudan göndermeye başlayacağız. Pazarın talep edeceği her ürünü gönderebilecek çeşitliğimiz ve kapasitemiz var. İhracatta en büyük pazarımız Irak.”

HASTAVUK, MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜ OLUŞTURUYOR

- Sektörün önde gelen üreticilerinden biri de HasTavuk Beyaz Et. Daha önce Japonya gibi spesifik bir pazara ürün gönderdiklerini belirten HasTavuk Beyaz Et Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Şahin Aydemir, bunun Çin’in kararını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor. Aydemir, şöyle devam etti: “Şu an Çin hükümetinin resmi onay sürecini bekliyoruz. Onay alır almaz, bu pazara yönelik çalışmalarımıza start vereceğiz. Halihazırda Çin’den müşteri beklentileri geliyor. Bizimle çalışmak isteyen müşterilerimizle görüşme halindeyiz. Fabrikamıza ziyarete de geliyorlar. İlk etapta pençe, kanat, baget gibi ürünler istiyorlar. Daha önce Çin’e dolaylı gönderdiğimiz bu ürünleri direkt göndermeye başlayacağız. Ton başına 400 ila 600 dolar arasında Türk ekonomisine katkımız olacak. Çin pazarı için günlük 30 ila 50 ton arasında gönderim yapabilecek kapasitemiz bulunuyor.”

ERPİLİÇ'TEN MAKİNE EKİPMAN YATIRIMI

Çin pazarına girmek için uzun süredir eksiklerini tamamlamaya çalışan Erpiliç Dış Ticaret Müdürü Hasan Kemal Öztürk, “Çin’in ithalat yapacağı firmaların üretim tesislerinde olmasını istediği makine ekipmanıyla ilgili yatırım yaparak, eksiklerimizi tamamlayarak kendimizi ihracata hazırlıyoruz. Çin’e ihracatta kullanılacak ambalajlarda etiket gibi düzenlemeleri yaparak bakanlığımızın denetiminden geçtik. Uygunluk alan diğer firmalarla birlikte başvurumuzun sonucunu bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Pandemi sürecinde güvenli ürün ve üretim tesisi belgelerini de alarak istenmesi halinde hazır hale getirdiklerini kaydeden Öztürk, “Günlük 530 bin adet piliç kesimi kapasite ile hizmet veriyoruz. 2020 yılını yaklaşık 47 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Çin’den öncelikle ana ürün tavuk ayağı-pençesi ve kanat ürünleri talepleri geliyor. Daha çok tavuk ayaklarına talep olsa da diğer ürünleri de bu portföye ekleyerek ihracatı artırmak istiyoruz. Normal şartlarda ayda 750 ila bin ton arası ihracat hedefliyoruz” diye konuştu.

ŞENPİLİÇ, AYLIK BİN TON İHRACAT İÇİN HAZIRLANIYOR

Şenpiliç Gıda Sanayi de Çin pazarına ihracat gerçekleştirmek amacıyla üç bölgedeki kesimhaneleri için izin başvurularını yaptı. 2021 yılı itibari ile başvurularının onaylanmasını ve Çin pazarına ihracata start vermeyi planlayan firma; öncelikli olarak tavuk pençesi, ardından da bütün piliç ve parçalarını göndermeyi hedefliyor. Yıllık 425 bin ton kapasite ile üretim yapan Şenpiliç’in hedefi Çin’e aylık bin ton ihracat gerçekleştirmek.

“Kalite ile sektörün ihracatını artıracağız”

Sektörün ihracatının yarısından fazlasını Irak’a yaptığını dile getiren BESDBİR Başkanı Naci Kaplan, yeni pazar arayışlarının hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. Japonya’dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti’ne açılan ihracat kapısının kendileri için memnuniyet verici olduğunu bildiren Kaplan, “Dünya standartlarında üretim yapan ve gıda güvenliği kurallarına büyük titizlikle uyan tesislerimiz bir kere daha kendini ispatladı. Çin’e ilk ihracatı; 6 Kasım tarihinde tavuk ayağı ürünü ile derneğimiz üyelerinden Gedik Piliç gerçekleştirdi. Kısa sürede sektörün kalitesi ile Çin’e yaptığımız ihracat artacak, diğer tavuk eti ürünleri de talep görecek ve tüm üyelerimiz pazarda yerini alacak” diye konuştu.

“Çin, kanatlı ihracatında Ortadoğu’ya alternatif”

Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, son dönemde Ortadoğu ülkelerine ihracatta büyük sıkıntılar yaşayan kanatlı üretici ve ihracatçıları için önemli bir kapının açıldığını belirtti. Çin’in Türkiye’den kanatlı hayvan ürünleri ithaline başladığını hatırlatan Beşer, şunları söyledi: “Türkiye ile Çin arasında anlaşma var. Bir firmamız ruhsatını alıp ihracata başladı. Birkaç başvuru da var. Tavuk ayağından tutun bütün kanatlı ürünleri doğrudan satılabilecek. Başvurular Tarım Bakanlığı’na yapılıyor. Çin Gümrük otoritesi ile birlikte, gerekli koşulların taşındığı belgelenince akreditasyon yapılıyor ve ihracat başlıyor. Çin bu konuda çok büyük bir pazar, yararlanmak lazım.” (MEHMET KAYA)