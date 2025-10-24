Kanın bedeli parayla ödendi: Savaşın faturası ortaya çıktı!

Savaşın sona ermesiyle birlikte uluslararası kurumlar, Gazze’deki tahribatın boyutlarını ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı.

Statista, SIPRI, UNDP, UNCTAD, BM ve Dünya Bankası'ndan derlenen verilere göre Gazze’nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerektiği belirtilirken, bölgede yaklaşık 61 milyon ton enkazın kaldırılmayı beklediği açıklandı.

Yıkımın boyutu dramatik: binaların yüzde 92’si ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Gazze’nin enerji, ulaşım, su ve sağlık altyapısının neredeyse tamamı devre dışı kaldı.

68 bin kayıp, 2,3 milyon kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşta yaklaşık 68 bin Filistinli hayatını kaybetti. 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze’de neredeyse her aile çatışmalardan doğrudan etkilendi.

Kuzey Gazze, Gazze kenti, Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah hattında yerleşim alanlarının büyük bölümü tamamen yok oldu.

Tarım ve altyapı sektörleri çöktü

Savaşın en çok zarar verdiği alanlardan biri de tarım sektörü oldu. Rapora göre tarımsal üretimde 2,8 milyar dolarlık zarar meydana geldi. Ayrıca altyapının neredeyse tamamı işlevini yitirdi. Uzmanlar, Gazze’nin yeniden inşasının en az 10 yıl sürebileceğini belirtiyor.

İsrail silaha "para yağdırdı"

Gazze’de savaş tüm kollardan en derin şekilde hissedilirken, İsrail'de silaha resmen para yağdı.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren operasyonlarda İsrail’e maliyeti 88,5 milyar dolar oldu. Bu rakam, ülke milli gelirinin yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor.

Çatışmalar sırasında İsrail'in 2024 yılında askeri harcamaları yüzde 65 artarak 46,5 milyar dolara yükseldi. Savunma bütçesinin GSYH’ye oranı yüzde 4,4'ten 8,8’e, kamu borcunun oranı ise yüzde 58'den yüzde 70’e çıktı.

Ülkenin büyüme oranı ise 2022’deki yüzde 6,3’ten 2024’te yüzde 0,9’a kadar geriledi.