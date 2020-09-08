Kantinciler destek bekliyor: Bizi de kısa çalışmaya alın

08 Eylül 2020

Yasemin SALİH

Türkiye’de okullar, üniversiteler, yurtlar ve devlet daireleriyle birlikte 45 bin kantin işletmesi, pandemi koşullarında ayakta kalmakta çalışıyor.13 Mart 2020’den itibareniş yapamadıklarını, en büyük zararı da örgün eğitim kurumlarında yer alan işletmelerin gördüğünü belirten İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, “700 binin üzerinde doğrudan çalışanıyla büyük bir grubu oluşturuyoruz ama kimse bizi esnaftan saymıyor. Pandemide esnafa verilen desteklerin dışında kaldık. Sesimizi duyun” çağrısında bulundu.

Hangi kapıyı çaldıysak…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği 2020-2021 eğitim-öğretim takviminde halen belirsizlikler olduğunu ve hangi kapıyı çaldılarsa da net bilgiler alamadıklarını ifade eden Osmanoğlu, okullar seyreltilmiş biçimde açılsa bile kantinlerin giderlerini karşılayacak iş potansiyeli oluşturmayacağını vurguladı. Osmanoğlu, “1, 8 ve 12’nci sınıfl arın yüz yüze eğitim görecekleri belirtiliyor ama bu gruplar okulların yüzde 30’unu oluşturuyor. 13 Mart’tan bu yana kepenkler indi, ondan önce aldığımız malların tarihleri geçince çöpe attık. İcra takibinde olan esnaf çok. İnsanlar cinnet geçirmeye başladı” diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği talebi

Kantinlerin kapalı olmasına rağmen kiraladıkları alanlar için faturaların gelmeye devam ettiğini, hatta kira bedelini aylık 6 bin TL’den 14 bin TL’ye yükselten okul yönetimleri bile olduğunu bildiren Osmanoğlu, bu dönemleri atlatmak için devletten destek beklediklerini söyledi. Osmanoğlu, şöyle konuştu: “Yıllık anlamda önemli bir ekonomi oluşturuyoruz ama bizi esnaftan saymıyorlar. Cumhurbaşkanlığı’na kadar çıktık. Bizi de hiç değilse kısa çalışma ödeneğine dahil edin dedik. Vergilerin ötelenmesi gibi taleplerde bulunduk. Bu insanlar evlerine ekmek götüremez oldular. Tapularını teminat göstererek kredi çekenler, taksicilik yapmaya başladı ama yine olmuyor. Bağ-Kur ödemelerimiz var, bunlar pandemi sonrasında taksitlendirilsin dedik. Kantincinin tenceresi kaynamıyor.”