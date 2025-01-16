Kanun teklifi kabul edildi: En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor

Teklifle, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı "Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştiriliyor, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan denetçilerin görev ve yetkilerine ilişkin diğer hükümler Kanun'a ekleniyor.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

Buna göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

İstihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere hüküm kapsamındaki işverenlere, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 33,33 lira, aylık 1000 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2 bin TL olarak esas alınacak.

Zamlı maaşlar, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Yeni maaşlar tahsis numarasına göre belirtilen tarihlerde hesaplara yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik artış, kök maaşlara doğrudan yansıtılırken, seyyanen destek ödemeleri ve ek ödemeler de yeni maaşlara dahil edildi.

Zamlı maaşlar, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak.

Memur emeklilerine yüzde 11.54 zam

Memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken, yeni maaşlar, kök maaş ve ek ödeme tutarlarının birleştirilmesiyle hesaplandı. e-Devlet sistemi üzerinden güncel maaş bilgileri erişime açıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin takvim şöyle:

Emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödenecek:

SSK emeklileri: 17-26 Ocak tarihleri arasında

Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak tarihleri arasında

SSK ödeme takvimi:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur ödeme takvimi:

Tahsis numarası sonu 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası sonu 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası sonu 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

Memur emeklileri i̇çin ödeme takvimi

4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları, üçer aylık dönemler halinde yatırılmaya devam edecek. Ödeme tarihleri, doğum tarihine göre şu şekilde sıralandı:

Doğum tarihi 00-40 olanlar: Ayın 1. günü

Doğum tarihi 41-46 olanlar: Ayın 2. günü

Doğum tarihi 54-99 olanlar: Ayın 5. günü

Cumartesiye denk gelen ödemeler cuma gününe, pazar günü olanlar ise pazartesiye kaydırılacak.

Emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek?

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak arasında maaş farklarını alacak.