KAP'a bildirdi: Rekabet Kurulu'ndan Pınar Su'ya 4,87 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurumu, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada kararını açıkladı.

Pınar Su tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu’nun bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik devam eden soruşturmanın sonucunda şirkete 4,87 milyon TL ceza verilmesine karar verdiğini kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik devam eden soruşturması sonucunda Rekabet Kurulu tarafından Şirketimiz hakkında 4045 Sayılı Kanun uyarınca 4.877.401,33-TL idari para cezası verilmesine karar verildiği tarafımıza 13183850-110.03.07-113152 sayılı yazı ile tebliğ edilmiştir.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra kullanabileceğimiz tüm yasal haklarımız saklı olmak üzere bilgilerinize arz ederiz."