KAP'a bildirdi: Rekabet Kurumu'ndan Koç Holding'e Göcek onayı!

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinalarının kullanım haklarını devraldığı anlaşmanın Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Holdingin yaklaşık yüzde 75 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’den toplam 160 milyon dolar bedelle Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın tamamının işletme haklarını devralmıştı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada pay alım satım sözleşmesinin Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"29.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan, MCI ve RAM'in sermayelerinin kalan %50'sini temsil eden payların sahibi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının ise Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, işlemin tamamlanmasının Rekabet Kurulu onayının alınması dâhil belirli kapanış koşullarına bağlı olduğu kamuya açıklanmıştı.

Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."