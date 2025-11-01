KAP'a bildirdi: Rekabet Kurumu'ndan Koç Holding'e Kalamış onayı!

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesini kazanan Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Rekabet Kurulu’ndan onay alındığını duyurdu.

Koç, yaklaşık yüzde 75 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemler için Rekabet Kurulu’nun şirkete izin verdiğini belirtti.

KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"29.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan, MCI ve RAM'in sermayelerinin kalan %50'sini temsil eden payların sahibi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının ise Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, işlemin tamamlanmasının Rekabet Kurulu onayının alınması dâhil belirli kapanış koşullarına bağlı olduğu kamuya açıklanmıştı.

Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

Ne olmuştu?

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 2021'de Koç Holding’in kazandığı ihalenin iptal edilmesinin ardından 16 Temmuz 2024'te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden ihale düzenlenmişti.

İşletmenin 40 yıllığına kiralanmasına dair yapılan özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan sözleşmeyi imzalamamıştı.

Karaaslan sözleşmeyi imzalamayınca 504 milyon dolarla en yüksek teklifi vererek ikinci sırada yer alan Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art sözleşmeyi imzalamıştı. Böylece Koç Holding 40 yıl süreyle işletme hakkını kazanmıştı.

Koç 25 Ocak 2025 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, 504 milyon dolar tutarındaki sözleşme bedelinin yüzde 35'ine karşılık gelen 176 milyon 400 bin doların imza tarihinde, kalan bedelin ise 60 ayda 5 eşit taksitle ödeneceğini kaydetmişti.

Koç Holding ihaleyi kazanmasının ardından Rekabet Kurumu'nun onayını bekliyordu.

Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 2011'den beri özelleştirme kapsamında.