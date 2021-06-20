Kapadokya'da koruma kurallarına uymayanlar ceza

ANKARA (DÜNYA)

Resmi Gazete’de, Kapadokya Koruma Kanununu ihlal edenlere uygulanacak cezalar belli oldu. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından uygulanacak para cezalarına ilişkin yönetmelik 19 Haziran günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre tarihi, kültürel ve jeolojik/jeomorfolojik koruma, doğal kaynak değerinin korunmasına yönelik tedbirlere uymayanlara 50 bin TL ile 200 bin lira ceza verilecek. Alanın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin kurallara uymayanlara ise 500 lira ile 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.



Aynı zamanda Orman, Çevre, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri kanunlarında yasaklanan suçları da işleyenlerin cezaları iki kat artırılacak. Aynı suçu tekrarlayanlar ve birden fazla yasağı çiğneyenler de ilgili cezanın en ağırını alacaklar.