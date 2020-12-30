Kapalı restoran ve kafeler krediyi krediyle ödüyor

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve sanayi Odası’na üye 2 bin 590 işletmeden 950’sinin kapalı olduğunu söyleyen 37. Grup Başkanı Şeyhmus Kökerer, kapalı olmasına rağmen restoran, kafe ve eğlence işyerlerinden devletin 4 bin 590 TL ruhsat ücreti almaya devam ettiğini belirtti. Kökerer, ödeyemeyenlerin ruhsatlarının da iptal edildiğini söyledi.

Pandemi sürecinde kapanan işyerlerinin krediyle ayakta tutunmaya çalıştığını vurgulayan Kökerer, “İşletmelerimizin kredileri geri ödeme zamanı geldi. Ama işyerlerimiz yine kapandı. Üyelerimiz kredi borçlarını da krediyle ödemeye çalışıyor. Para kazanamayınca da icralar başladı. İcralık olan işyeri sayısı artıyor. Hibe istemiyoruz. Kredilerimiz, vergi borçlarımız ertelensin. Sıfır ya da çok düşük faizli kredi verilsin ki kira borçlarımızı ödeyebilelim” şeklinde konuştu.

Öte yandan kira yardımı desteğini de değerlendiren Kökerer, “Kira yardımı basit usul vergiye tabi olanlar ile yıllık kirası 11 bin TL’yi aşmayanlara ödenecek. Bizim işletmeler buna uymuyor” açıklamasını yaptı. AVM’lerde kiraların 20 ila 40 bin lira arasında değiştiğine dikkat çeken Kökerer, “AVM’lerdeki restoran, kafe ve eğlence işyerleri AVM’lerden ayrılmak istiyor ama ayrılamıyor. Çünkü AVM yönetimi ‘6 aylık kirayı yatırın, öyle ayrılın’ diyor. 9 aydır kapalı olan bu işletmeler de ayrılamıyor” dedi.

“Kapalı olmamıza rağmen aylık gider 35 bin TL”

Antalya Atatürk Parkı’nda faaliyet gösteren Yamaç Kafe’nin sahibi ve catering işi yapan Şevket Aldemir, işyerinin 9 aydır kapalı olmasına rağmen aylık 25 bin lira kira ödediğini söyledi. Kentte, iki üniversitede günlük 2 bin 500 kişiye yemek dağıttığını anlatan Aldemir, ithalatçı ve ihracatçıya destek verilirken yiyecek içecek sektörüne destek verilmediğinden yakındı. Kira ve çalışanların alacaklarını ödemek için evini ve dükkanını satmak zorunda kaldığını, icralık olduğunu anlatan Aldemir, “İşyerim kapalı olmasına rağmen kafeyi, dükkanı bekleyen görevlimiz için aylık 4 bin lira ödüyorum. Kapalı kafenin aylık gideri 35 bin lirayı geçiyor. Desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

"Restoranlar büyük mağduriyet yaşadı"

Kiracıyla mülk sahiplerini karşı karşıya getirmeyen bir yöntem bulunması gerektiğini söyleyen ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, “Pandeminin en fazla hasar verdiği ekonomilerin başında Antalya geliyor. Restoran işletmecilerimiz pandeminin başından bu yana çok büyük mağduriyet yaşadı. Ekonomi yönetimi acil olarak bu işletmelerimize hibe, düşük faizli kredi, kamu alacaklarında faizsiz erteleme gibi destekler sağlamalı” dedi.