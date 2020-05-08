ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da yeniden açılacağını bildirdi.

Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çarşının içindeki Kalpakçılar Caddesi'nde, salgınla ilgili gerekli önlemlere riayet ederek basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını belirten Kurtulmuş, bu kapsamda alınacak önlemleri anlattı. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap