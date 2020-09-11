Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım altın fiyatı

11 Eylül 2020

11 Eylül altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kapalıçarşı serbest piyasa altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı 768 lira seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın fiyatı 1.537 lira seviyelerinde güne başlarken, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.163 lira oldu. Öte yandan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 428 lira seviyelerinde bulunuyor. İşte bugünün altın fiyatları...

Gram altın: 465,81 TL

Çeyrek altın: 768,71 TL

Yarım altın: 1.537,42 TL

Cumhuriyet altını: 3.163,00 TL

Gremse altın: 7.687,08 TL

Ata altın: 3.178,27 TL

Beşli altın: 15.515,21 TL

İkibuçuk altın: 7.635,37 TL

Ziynet altın: 3.065,43 TL

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Bilezik fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatları da merak ediliyor. 11 Eylül'de 22 ayar bileziğin gram fiyatı 428,78 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 343,22 lira olurken, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 267,99 lira oldu.

Altın fiyatlarında yükseliş sınırlandı

Altın fiyatlarını değerlendiren analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklere yükseliş istediğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.

Kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altın fiyatlarına yön veren temel faktör olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.