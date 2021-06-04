Kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da

Türkiye'de nisan ayında kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46.4'ü İstanbul'da yer aldı. Bir önceki yılın ortalamasına göre, İstanbul'da ithalat yüzde 8, ihracat yüzde 26.7 arttı.

İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'daki reel piyasaların değerlendirildiği 'İstanbul Ekonomi Bülteni-Reel Piyasalar Nisan 2021'i yayımladı.

Buna göre 2021 yılının nisan ayında, şirket kurulumlarının yüzde 39.9'u, şirket kapanma ve tasfiyelerinin ise yüzde 46.4'ü İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 1.2, kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 25.3 azaldı.

İstanbul'da ithalat yüzde 8, ihracat yüzde 27 artış kaydetti

Türkiye'ye yapılan toplam ithalatın yüzde 52.3'ü İstanbul'a gerçekleşti. Bir önceki yılın ortalamasına göre ithalat yüzde 8 artarak 11.4 milyar dolara çıktı. Bir önceki yılın nisan ayına göre ise ithalat yüzde 55.4 arttı.

İhracat bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 26.7 artışla 8.7 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracatın yüzde 46.6'sı İstanbul'dan gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ihracatta yüzde 117.1 artış oldu.

En fazla ithalat yüzde 13.3 ile Çin'den gerçekleşti. Çin'i sırasıyla, Almanya (yüzde 11.5), Rusya Federasyonu (yüzde 6.7), İtalya (yüzde 4.8) ve ABD (yüzde 4.8) takip etti.

En yüksek ihracat ise yüzde 8.7 ile en fazla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı sırasıyla, Birleşik Krallık (yüzde 6.4), ABD (yüzde 5.7), Fransa (yüzde 4.8) ve İtalya (yüzde 4.7) izledi.