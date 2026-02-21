Kapanma kararı alan kırtasiye devi yüzde 70 indirime gitti

İngiltere’de perakende sektöründe mağaza kapanışları hız kesmeden devam ediyor. Renkli okul ürünleri ve hediyelik eşyalarıyla tanınan çocuk markası Smiggle, Redditch şubesini kapatma kararı aldı. Kapanış öncesinde başlatılan büyük indirim kampanyası ise tüketicilerin yoğun ilgisini çekti.

Kapanış öncesi büyük indirim fırsatı

Smiggle’ın Worcestershire bölgesindeki Kingfisher Alışveriş Merkezi’nde bulunan Redditch mağazası, 22 Şubat itibarıyla tamamen kapanacak. Kapanış öncesinde mağazada yüzde 70’e varan indirim uygulanırken, müşterilere stoklarla sınırlı alışveriş imkanı sunuluyor.

Özellikle okul malzemeleri, hediyelik ürünler ve çocuklara yönelik aksesuarlar, indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı.

2017’de açılan mağaza sessizce kapanıyor

Avustralya’nın Melbourne kentinde 2003 yılında kurulan Smiggle, 2014’te İngiltere pazarına giriş yaptı. Redditch şubesi ise 2017 yılında açıldı ve kısa sürede ebeveynler ve çocuklar için popüler alışveriş noktalarından biri haline geldi.

Ancak mağazanın neden kapatıldığına ilişkin şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel müşteriler, kapanış kararının bölgedeki alışveriş merkezinin cazibesini azaltacağını ve çalışanlar için üzücü bir gelişme olduğunu ifade etti.

İngiltere genelinde mağaza sayısı hızla azalıyor

Smiggle, İngiltere’de en güçlü döneminde 2018 yılı başında toplam 138 mağazaya ulaşmıştı. Ancak son yıllarda marka, ülkedeki operasyonlarını küçültmeye başladı.

Perakende sektöründe küçülme trendi sürüyor

Uzmanlara göre İngiltere’de fiziksel mağazalar, artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve online alışverişin yükselişi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Smiggle’ın yeni mağaza kapanışı, geleneksel perakende sektöründeki dönüşümün ve markaların fiziksel mağaza ağlarını yeniden yapılandırma sürecinin önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.