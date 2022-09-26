  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Kapasite kullanım oranı 0,7 puan arttı
Takip Et

Kapasite kullanım oranı 0,7 puan arttı

Kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.