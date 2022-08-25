Kapasite kullanım oranı Ağustos'ta geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.