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Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 79,7'ye yükseldi

Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artış kaydetti.

Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 79,7'ye yükseldi
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2017 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 79,4 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılı Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış görülürken, dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

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