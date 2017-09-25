Kapasite kullanım oranı, eylülde yüzde 79 oldu

25 Eylül 2017

2017 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,0 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,6 oldu.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış görülürken, ara mallar ve yatırım mallarında azalış gözlendi.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı %75,3'ten, %81,1'e sıçradı.

Dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı %72,9'dan, %73,7'ye geldi.

Tüketim malları kapasite kullanım oranı %75,0 oldu. Bir önceki ay oran %73,3 seviyesinde bulunuyordu.

Gıda ve içecek sektörü kapasite kullanım oranı %71,8'den %72,6'ya yükseldi.

Ara malları kapasite kullanım oranı %79,9'dan %79,4'e indi.

Yatırım malları kapasite kullanım oranı %82,7 seviyesinde geldi. Bir önceki ay oran %89,2 seviyesinde bulunuyordu.

Ana metal sanayinde kapasite kullanımı %79,9'dan %77,4'e indi.

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı kapasite kullanım oranı %73,5'ten %73,2 seviyesine geriledi.

Gıda ürünleri imalatı kapasite kullanımı %73,3 olarak geldi. Bir önceki dönemde oran %72,4 seviyesinde bulunuyordu.

Tekstil ürünleri imalatı kapasite kullanımı %80,9'dan %80,5 seviyesine indi.

Motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı KKO %85,4 oldu. Önceki dönem oran %85,6 olmuştu.