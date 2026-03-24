Kapasite kullanım oranı martta değişmedi

Merkez Bankası, mart ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen

yanıtlardan elde edilen verilere göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalatta zayıflama sinyali

Verilere göre, martta KKO hem genel endekste hem de alt kırılımlarda aşağı yönlü bir seyir izledi. Tüketim, ara malı ve yatırım malı gruplarının tamamında gerileme görülürken, özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki düşüş öne çıktı.

Sektörel bazda incelendiğinde ise kimya, ana metal ve kağıt gibi bazı alanlarda görece yüksek kapasite kullanımı korunurken, makine-ekipman, deri ve içecek gibi sektörlerde daha düşük oranlar kaydedildi.