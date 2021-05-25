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Kapasite kullanım oranı mayısta düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tam kapanma ve bayram tatili etkisi nedeniyle, kapasite kullanım oranında düşüş görüldü. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden  arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1  puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti. 

 

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