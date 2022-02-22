Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı şubat ayında bir önceki aya göre 1,0 puan geriledi ve yüzde 76,6 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.