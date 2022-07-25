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Kapasite kullanım oranı yükseldi

Kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

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