Kapasite kullanım oranında sert düşüş

24 Nisan 2020

Koronavirüsün Türkiye ekonomisine etkileri veriler üzerinden de kendini göstermeye devam ediyor. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, geçtiğimiz yıla göre 13,4 puan düşerek yüzde 61,6'ya kadar geriledi. Veride bir önceki aya göre düşüş ise 13,7 puan olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 oldu.

Yatırım malları imalatında kapasite 25 puan düştü



Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlara göre Merkez Bankası tarafından oluşturulan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranında alt kalemlerinde en sert düşüş yatırım malları imalatında yaşandı.



Yatırım malları imalatında bir önceki ay yüzde 76,5 olan kapasite kullanım oranı yüzde 51,4'ye geriledi. Tüketim malları imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 73,6'dan yüzde 58,4'e gerilerken; dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,2'den yüzde 51,2'ye düştü. Ara malları imalatında kapasite kullanımı yüzde 75,7'den yüze 65,5'e indi. Dayanıksız tüketim mallarında ise kapasite yüzde 73,9'dan yüzde 59,8'e geriledi.

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