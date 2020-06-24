Kapasite kullanım oranında yükseliş sürüyor
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 puan oldu.
Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haziran ayında 3,4 puan daha artarak 66 puan seviyesine ulaştı.
Koronavirüs salgını sonrasında toparlanma sürecine giren imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı üst üste 2. ayında da artış kaydetti.
Nisan ayında 61,6'ya kadar düşen kapasite kullanım oranı mayıs ayında 62,6 ile dipten dönüş sinyali verirken; haziran ayında da yükselişini sürdürdü. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 puan oldu.