Kapasite kullanımı temmuzda yüzde 76,7

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7'ye çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 oldu.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 73,4'ten yüzde 77.2'e gerilerken, dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı haziran ayındaki yüzde 72,4'ten temmuz ayında yüzde 73.5'e yükseldi.

Tüketim malları kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 74.1 olarak gerçekleşti. Haziran ayında bu oran yüzde 73,4 olarak gerçekleşmişti.

Temmuz ayında ara malları kapasite kullanım oranı haziran ayındaki yüzde 79,8'den yüzde 80'e çıktı. Önceki ay yüzde 72,2 olarak açıklanan yatırım malları kapasite kullanım oranı ise yüzde 70.2 oldu.