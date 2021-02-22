Kapasite kullanımı üst üste 4. aydır düşüyor
İmalat sanayinde kapasite kullanımı, şubatta yüzde 74,9 oldu.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. KKO, ocak ayında yüzde 75,4 seviyesindeydi.
Merkez Bankası verilerine göre; 2021 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1758 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.