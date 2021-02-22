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Kapasite kullanımı üst üste 4. aydır düşüyor

İmalat sanayinde kapasite kullanımı, şubatta yüzde 74,9 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde  gerçekleşti. KKO, ocak ayında yüzde 75,4 seviyesindeydi.

Merkez Bankası verilerine göre; 2021 yılı Şubat  ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1758 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak  değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.