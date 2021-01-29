Kapasite Rapor sayısı, 2020 yılında yüzde 4,7 artışla 79 bin 221 oldu

TOBB'un çalışmasına göre, bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 42,9'unda 1-9 arasında, yüzde 40,3'ünde 10-49 arasında, yüzde 8,1'inde 50-99 arasında, yüzde 6,1'inde 100-249 arasında, yüzde 2,7'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.



Detaylar şu şekilde:



"2020 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 4 artışla 3.306.486 olmuştur. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,3'ü 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,3'ü 100-249, yüzde 36,5'i ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilmektedir.



Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (704.558), Bursa (284.256), İzmir (224.409), Kocaeli (203.528) ve Ankara (177.608) olmuştur. En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Bayburt (374), Ardahan (475), Hakkâri (492), Tunceli (579), Iğdır (777)'dir.

2019-2020 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 64'ten yüzde 63,5'e düşerken, Büyük firmaların payı yüzde 36'dan yüzde 36,5'e yükselmiştir. 2019 ile karşılaştırıldığında 2020'de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler Ardahan (yüzde 75,9), Yalova (yüzde 52,1), Bingöl (yüzde 45,4), Ağrı (yüzde 37,5), Erzincan (yüzde 28,8).



2019 ile karşılaştırıldığında 2020'de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler

Tunceli (-yüzde 22,6), Sivas (-yüzde 13,7), Van (-yüzde 13,3), Yozgat (-yüzde 12), Kars (-yüzde 10,6).

Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 16,6), Güneydoğu Anadolu (yüzde 9,2) Batı Karadeniz (yüzde 8,3) şeklinde gerçekleşmiştir. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler Orta Anadolu (-yüzde 2,8) , Ege (yüzde 2,9), Doğu Marmara (yüzde 3).

2020 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalışmaktadır. Doğu Marmara'da çalışan 37.127 mühendise karşılık, İstanbul'da 35.153, Batı Anadolu'da 30.245, Ege'de 23.314, Akdeniz'de 9.824 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edilmiştir.



Toplam çalışanların yüzde 4,9'unu mühendis, yüzde 4,6'sını teknisyen, yüzde 6,5'ini usta, yüzde 71,7'sini işçi, yüzde 11,2'sini idari personel oluşturmuştur.

2020 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 41,7 kişi çalışmaktadır. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı'dır (109,5). Daha sonra sırası ile Zonguldak (100,8), Kırklareli (94,9), Bilecik

(87,7), Tekirdağ (84,3) gelmektedir.

2019-2020 döneminde Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,3'ten

yüzde 2,4'e artmış, Orta-Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 23,4'ten yüzde 24'e artmış, Orta-Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31,6'dan yüzde 31'e düşmüş, Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 42,7'den

yüzde 44'e artmıştır.

2020 yılı sonu itibariyle Kapasite Raporlarının 2.119'u yüksek teknoloji konularında düzenlenmiştir.

Geçerli olan Kapasite Raporlarına göre 2.119 Kapasite Raporu yüksek teknoloji ürünleri, 21.162 Kapasite Raporu orta-yüksek teknoloji, 27.316 Kapasite Raporu orta-düşük teknoloji ve 37.515

Kapasite Raporu düşük teknoloji konusunda düzenlenmiştir.

2020 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu "Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" konusunda yapılmıştır. En çok kapasite raporu yüzde 11 oranında "Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" faaliyet grubunda düzenlemiştir.



Daha sonra en çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile "Gıda ürünlerinin imalatı" yüzde 9,9, "Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı" yüzde 9, "Tekstil ürünlerinin imalatı" yüzde 8,1, "Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" yüzde 6,9 oranlarında gerçekleşmiştir.



En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu "Tütün ürünleri imalatı" (yüzde 0,07)", "Diğer hizmet faaliyetleri (yüzde 0,03)", "Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (yüzde 0,02)", "Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (yüzde 0,01)" ve "Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (yüzde 0,001)" olarak sıralanmıştır.

2020 yılı sonu itibariyle en çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul, en az Bayburt'ta düzenlenmiştir.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il sırası ile İstanbul (23.416), Ankara (5.260), Bursa (5.096), İzmir (4.984) ve Konya (3.121) olmuştur.



En az kapasite raporu düzenlenen son beş ile sırası ile Bayburt (19), Tunceli (31), Ardahan (36), Hakkari (37), Siirt (44) olmuştur.

2020 yılı sonu itibariyle 1.413 Yabancı Sermayeli Firma Kapasite Raporu yaptırmış bulunmaktadır.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul (239) olmuştur. Daha sonra sırası ile Kocaeli (180), İzmir (174), Bursa (137) ve Tekirdağ (70) olmuştur.



Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması "Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (151)", "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (134)", "Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (129)" , "Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (128)" ve Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (104)" biçiminde olmuştur.

2020 yılı sonu itibariyle en çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayelidir.



Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında 272 adetle Almanya ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırası ile Hollanda (147), İtalya (86), Fransa (72), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda (58) gelmektedir."