Kapatılan tasarruf şirketleri hangileri? Kapanan şirketlere para yatıranlara ne olacak?

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), faaliyetlerine devam etmek isteyen tasarruf şirketlerine 7 Nisan'a kadar intibak başvurusu yapmaları için süre tanımıştı. Bu süreçte şartları yerine getirmeyen şirketler ise tasfiye edildi. BDDK, 35 şirketten 21'ine onay vermedi.

Yatırımını tasarruf şirketlerine yapan vatandaşlar bu gelişmenin ardından yatırımlarını yatırdıkları şirketleri araştırmaya başladı. Tasfiye edilen tasarruf şirketlerinin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi tasarruf şirketleri kapatıldı?

İktisatevi Gayrimenkul AŞ

Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişm Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ

Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

Finalevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

HH Aydın Yatırım Holding AŞ

İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Ticaret AŞ

İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ

Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret AŞ

Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ

Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv ve Organizasyon AŞ

Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama AŞ

Kapanan şirketlere para yatıranlara ne olacak?

Kapanan tasarruf şirketlerine para yatıranların durumuna dair çalışma başlatıldı. BDDK ve TMSF, bu vatandaşların mağdur olmaması için bir Tasfiye Kurulu oluşturacak. Ödemelerin şirket varlıklarının satışı üzerinden elde edilen gelirle karşılanması planlanıyor.