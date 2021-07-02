Kapatılan tasarruf şirketleri hangileri? Kapanan şirketlere para yatıranlara ne olacak?
Bazı tasarruf şirketleri kapatıldı. 21 tasarruf şirketinin kapatıldığına dair açıklama BDDK'dan geldi. Daha önce faaliyetlerine devam etmek isteyen şirketlerin 7 Nisan'a kadar intibak başvurusu yapması gerektiğini açıklayan BDDK, 35 firmadan 21'ini yeterli şartları karşılayamadığı gerekçesiyle tasfiye etti. Peki kapatılan tasarruf şirketleri hangileri oldu?
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), faaliyetlerine devam etmek isteyen tasarruf şirketlerine 7 Nisan'a kadar intibak başvurusu yapmaları için süre tanımıştı. Bu süreçte şartları yerine getirmeyen şirketler ise tasfiye edildi. BDDK, 35 şirketten 21'ine onay vermedi.
Yatırımını tasarruf şirketlerine yapan vatandaşlar bu gelişmenin ardından yatırımlarını yatırdıkları şirketleri araştırmaya başladı. Tasfiye edilen tasarruf şirketlerinin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hangi tasarruf şirketleri kapatıldı?
- İktisatevi Gayrimenkul AŞ
- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişm Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ
- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
- Finalevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
- HH Aydın Yatırım Holding AŞ
- İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
- İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Ticaret AŞ
- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
- Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
- Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ
- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ
- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv ve Organizasyon AŞ
- Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama AŞ
Kapanan şirketlere para yatıranlara ne olacak?
Kapanan tasarruf şirketlerine para yatıranların durumuna dair çalışma başlatıldı. BDDK ve TMSF, bu vatandaşların mağdur olmaması için bir Tasfiye Kurulu oluşturacak. Ödemelerin şirket varlıklarının satışı üzerinden elde edilen gelirle karşılanması planlanıyor.